التحقيق مع محامية اختلقت قضية وهمية لزيادة المتابعين

المصدر: أبوظبي - البيان

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باشرت النيابة العامة في أبوظبي اتخاذ الإجراءات القانونية بحق محامية، لنشرها شائعات ومعلومات غير حقيقية، ونسبتها إلى مؤسسة قضائية باستخدام الشبكة المعلوماتية، وذلك لزيادة المتابعين، من خلال بث مقطع فيديو عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن الادعاء بصدور حكم في قضية منظورة أمام المحاكم، بإدانة أب بسبب مقاضاة ابنه له بتهمة السب، وذلك على خلاف الحقيقة، إذ أقرت في التحقيقات بأن القضية من وحي الخيال، وليس لها أساس من الصحة.

وأهابت النيابة العامة في أبوظبي بأفراد المجتمع ضرورة تحري الدقة قبل تداول المقاطع المنتشرة عن طريق مواقع التواصل، وعدم إعادة النشر أو التداول دون التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، وذلك بما يسهم في الحد من انتشار الشائعات على نطاق واسع في المجتمع، وما قد يترتب عليها من إلحاق الضرر بالنظام العام.

وأكدت النيابة العامة أن تلك الأفعال والممارسات تعد جريمة يعاقب عليها القانون في الدولة ، سواء المتعلقة بنشر الشائعات والأخبار الزائفة أو إعادة نشرها أو تداولها، وذلك طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

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