شرطة الشارقة تحذر من أسلوب إجرامي جديد في سرقة السيارات وشرائها

المصدر: الشارقة - البيان

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حذّرت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع، مستخدمي المواقع الإلكترونية المتخصصة في بيع السيارات وشرائها، من عمليات نصب واحتيال بغرض السرقة، وتكمن صورتها في قيام بعض المتصيدين من استخدام أسلوب جرمي جديد يعتمد فيه على إيداع شيكات وهمية بأجهزة الصراف الآلي خلال عُطل نهاية الأسبوع أو العطل الرسمية؛ مستغلين توقف العمليات المالية في المؤسسات المصرفية والبنكية؛ موهمين ضحاياهم بإتمام صفقاتهم، ليتفاجؤوا بوقوعهم ضحية جريمة احتيال وسرقة.

وأفادت شرطة الشارقة عن وردود عدة بلاغات لأجهزة التحريات والمباحث الجنائية، بتعرض بعض الأشخاص للنصب والاحتيال من قبل بعض الجناة، وذلك بقيام المحتالين بالتواصل مع بائعي السيارات عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة في بيع وشراء السيارات بالدولة خلال العطل الرسمية،

ويقوم المحتال -بعد إتمام عملية الشراء المبدئي- بإيداع شيك وهمي إلى حساب البائع (الضحية) بمبلغ المركبة من خلال أجهزة الصراف الآلي، متنكراً حتى لا تتعرف عليه كاميرات المراقبة المصرفية، وبمجرد تسلّم البائع رسالة نصية من البنك تفيد بأنه "تم إيداع شيك بالمبلغ المتفق عليه، وأنّ عملية الإيداع تحت التحصيل"، يقوم الأخير بإنهاء إجراءات المبايعة كاملة وتسليم المركبة (للمحتال) قبل إتمام عملية تسلّم الأموال، ويدرك بعدها بأنه وقع ضحية للاحتيال المالي وتعرض مركبته للسرقة.

ودعت شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الوقوع في فخ احتيال العمليات التجارية، والتيقظ التام لها، بما يضمن تحقيق الأمن الشامل والمستدام.

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