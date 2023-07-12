اتفق على الاستثمار وتوقف عن سداد الأرباح

المصدر: أبوظبي- موفق محمد

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أقام شاب دعوى أمام محكمة العين الابتدائية، طالب فيها الحكم بفسخ اتفاق استثمار شراء مبيدات حشرية، موقع بينه وبين المشكو عليه، وإلزامه بأن يـدفع له 40 ألف درهم، و17500 درهم حصته من أرباح 7 أشهر، و10 آلاف درهم تعويضاً.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الشاكي بموجب الاتفاق بتسليم المشكو عليه مبلغ 40 ألف درهم، على أن يقوم المشكو عليه بتشغيله، واستثماره في أعمال المبيعات لمدة سنة مقابل سداد 30% من الأرباح، وقد سدد الأخير مبلغ 2500 درهم فقط من الأرباح، وتوقف عن السداد.

وأوضحت المحكمة أن الثابت من أوراق الدعوى أن الشاكي قام بتسليم المشكو عليه مبلغ 40 ألف درهم،على أن يقوم الأخير بتشغيله واستثماره في أعمال المبيعات مقابل التزامه بسداد 30% من الأرباح لصالح الشاكي، وقد تمسك الأخير في دعواه الماثلة بعدم التزام المشكو عليه بتنفيذ التزامه بسداد الأرباح المتفق عليها،.

ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو ينقضها، لا سيما أن المشكو عليه لم يحضر في الجلسات، ليقدم ما يفيد تنفيذ التزامه باستثمار المبلغ المذكور، ومن ثم يكون قد أخل بالتزاماته التعاقدية مع الشاكي، ويكون مسؤولاً عن إعادة المبالغ المسلمة له.

وذلك دون الأرباح المطالب بها، لكون الشاكي لم يقدم ما يفيد قيام المشكو عليه بتحقيق أرباح، من خلال استثمار المبلغ المذكور خصوصاً أن أعمال المبيعات والأعمال التجارية بشكل عام تقوم على مبدأ الربح والخسارة.

وعن طلب التعويض أشارت المحكمة إلى أن خطأ المشكو عليه ثابت بتقاعسه عن تنفيذ التزامه مع الشاكي، وقد لحق بالشاكي ضرر، يتمثل في فوات الانتفاع بالمبلغ المذكور.

وعليه حكمت المحكمة بفسخ الاتفاقية الموقعة بين الطرفين على النحو المبين بالأسباب، وبإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 40 ألف درهم، مع إلزامه بتعويض الشاكي بمبلغ 4 آلاف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

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