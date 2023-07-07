إحالة صيدلية للنيابة العامة لاستبدال الوصفات

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، عن إحالة صيدلية إلى النيابة العامة وذلك عقب رصد عمليات إضرار واستيلاء على المال العام وذلك باستبدال الأدوية الموصوفة بالوصفة الطبية بمنتجات ومستلزمات غير الموصوفة، وذلك بغرض التكسب من قيمة المطالبات المالية التي يتم تغطيتها من شركة التأمين.

وأوضحت الدائرة أن فرق التفتيش والرقابة على المطالبات التأمينية رصدت عمليات مشبوهة صادرة عن الصيدلية، وبعد المتابعة والزيارات التفتيشية والضبط، أصدرت اللجنة التأديبية المختصة بدائرة الصحة – أبوظبي قراراً بإحالة الصيدلية للنيابة العامة للتحقيق في تلك الممارسات.

وتهيب دائرة الصحة – أبوظبي بكافة المنشآت الصحية العاملة في الإمارة بضرورة الالتزام بالمعايير واللوائح الصادرة عن الدائرة، حفاظاً على كفاءة منظومة الرعاية الصحية في الإمارة وبالتالي الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكدت الدائرة أن مواصلة تكريس الجهود لضمان تعزيز جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية المقدمة من خلال الاستمرار في دور دائرة الصحة – أبوظبي الرقابي لرصد المخالفات وتمكين المنشآت المخالفة من تصويب أوضاعها بما يحقق صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

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