لا إصابات باحتراق برج في عجمان

المصدر: عجمان- عصام الدين عوض

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تمكنت فرق الدفاع المدني وشرطة عجمان من السيطرة على حريق في برج 02، أحد أبراج «عجمان ون»، وإخماده دون وقوع أي إصابات.

وشكلت القيادة العامة لشرطة عجمان فريق عمل، على مدار الساعة، للإشراف وتأمين موقع الحادث، بحسب العميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان، الذي أكد أنه تم توفير حافلات من هيئة النقل بعجمان، وبالتعاون مع الهلال الأحمر فرع عجمان، لنقل سكان البرج المتضرر، للسكن في الفنادق بإمارة عجمان والشارقة، إضافة إلى توفير مركز شرطة متنقل في موقع الحدث.

وأشار المقدم غيث خليفة الكعبي، مدير مركز شرطة المدينة الشامل بشرطة عجمان، إلى تضرر 64 شقة، و10 مركبات بسبب شظايا الحريق المتطاير من البرج، مع احتراق سيارة بالكامل ضمن السيارات المتضررة.

وأوضح أن الشرطة باشرت على الفور نقل وإسكان 256 شخصاً في فنادق الإمارة، مؤكداً أن مركز شرطة المدينة الشامل سيقدم كافة الخدمات والاحتياجات التي يطلبها سكان البرج من خلال تواجده في موقع الحدث. وأضاف أن الجهود البحث والتحقيق جارية للتعرف على سبب وقوع الحريق، بمعاينة المختبر الجنائي للبناية والشقق المتضررة، وتسعى الشرطة بالتعاون مع الجهات المعنية في بذل كل الجهود لإدارة الأزمة، وتحقيق سرعة الاستجابة بأفضل السبل الممكنة لإعادة الحياة لطبيعتها.

12 حافلة

وأكد عمر محمد لوتاه مدير عام هيئة النقل في عجمان أنه تم تخصيص 12 حافلة كبيرة لنقل المتأثرين من حريق أحد أبراج في مجمع الأبراج إلى المنشآت الفندقية.

وأكدت إدارة مركز هيئة الهلال الأحمر في عجمان أنه تم توفير السكن لكل المتأثرين باحتراق أحد أبراج «عجمان ون»، كما تمت زيارتهم للوقوف على احتياجاتهم من أجل توفيرها، لافتاً إلى أنه منذ اندلاع الحريق تواصل فريق الأزمات والكوارث في عجمان مع المركز، الذي بدوره سارع في تقديم المساعدات التي شملت المياه والعصائر، والدعم العيني لهم، من خلال عدد كبير من المتطوعين والمتطوعات.

وأشاد عدد من المتأثرين من جراء احتراق البرج السكني في عجمان بسرعة الاستجابة للحريق، التي كانت في زمن قياسي، ما كان له الأثر الكبير في حمايتهم من الحريق، والآثار التي سوف تترتب عليه.

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