11 حادثاً جسيماً نتيجة انفجار الإطارات في 2022

المصدر: (أبوظبي- موفق محمد)

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أظهرت إحصاءات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية أن حوادث انفجار إطارات المركبات تسببت بوقوع 11 حادثاً مرورياً جسيماً العام الماضي على مستوى الدولة. ودعت الوزارة كل مستخدمي الطريق إلى ضرورة فحص الإطارات، خصوصاً خلال فترة الضيف نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة، والتأكد من سلامتها، وعدم وجود أي تلف أو تشققات يمكن أن تسفر عن تعرضها إلى انفجار تفادياً لوقوع الحوادث المرورية الجسيمة.

وأجملت الوزارة العوامل المتسببة في وقوع حوادث انفجار الإطارات في 6 عوامل رئيسية، تتمثل في تلاشي النقوش الموجودة على سطح الإطار، بحيث يصبح أملس، بسبب إهمال السائق وعدم فحص الإطارات بشكل دوري، ما يؤدي إلى تعرض الإطار للانفجار.

كما تتضمن الأسباب وجود أحمال زائدة في المركبات، بشكل لا يتناسب مع نوعية الإطارات، وعدم مراعاة معدل ضغط الهواء داخل الإطار، والسرعة العالية التي لا تتوافق مع نوعية الإطار.

وأكدت تكثيف الرقابة المرورية وتطبيق القانون على المخالفين، ضمن الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر سلامة، وتطبيق المادة 82 من قانون المرور (الغرامة 500درھم، و4 نقاط مرورية، وحجز المركبة لمدة أسبوع، لعدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير.

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