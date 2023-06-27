فرق الدفاع المدني بعجمان تخمد حريقاً بأحد الأبراج السكنية

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 تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق في برج عجمان ون واخماده بحضور سعادة اللواء د جاسم محمد المرزوقي القائد العام للدفاع المدني، والعميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان.

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