فرق الدفاع المدني بعجمان تخمد حريقاً بأحد الأبراج السكنية

المصدر: البيان

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تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق في برج عجمان ون واخماده بحضور سعادة اللواء د جاسم محمد المرزوقي القائد العام للدفاع المدني، والعميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان.

اندلع حريق في أبراج (عجمان 1 ) بعجمان وهرعت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق والحيلولة دون انتقال الحريق إلى الأبراج الأخرىhttps://t.co/oLd1L0Rp2k pic.twitter.com/YC8p5suefZ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 26, 2023

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