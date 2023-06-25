2600 ضبطية مخدرات لجمارك دبي في 3 أعوام

المصدر: البيان

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أفادت جمارك دبي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها والذي يصادف 26 يونيو من كل عام، أنها تمكنت من إحباط أكثر من 2600 محاولة تهريب مواد مخدرة خلال الأعوام الثلاث الأخيرة (2020-2021-2022)، وذلك ضمن رؤيتها الاستراتيجية المتكاملة لمكافحة تهريب المواد الممنوعة والمقيدة والمواد ذات الخطورة العالية ، ولتحقيق غايتها في ريادة الجمارك الآمنة عالمياً، والمساهمة في تعزيز حالة الاستقرار الأمني على المستوي المحلي والإقليمي والعالمي، حيث تعد حالة الاستقرار الأمني واحدة من أهم المزايا التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد المقومات الجاذبة للاستثمار في الدولة، وضمان أمن وحماية المجتمع وازدهاره الاقتصادي، وترسيخ موقع الإمارات بين أكثر دول العالم أماناً ، فقد توزعت ضبطيات المخدرات بواقع 829 ضبطية في العام 2020، و941 ضبطية في 2021، و834 ضبطية في العام 2022.

مجلس مكافحة المخدرات

أكد سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن جمارك دبي بكل خبراتها المتراكمة وتجارب العمليات المتقنة لفرقها في مجال مكافحة المخدرات على الصعيد المحلي، الإقليمي، والعالمي، ستكون داعم رئيسي لجهود مجلس مكافحة المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً سعادته أن جمارك دبي تضع على رأس أولوياتها حماية مجتمعنا من أضرار ومخاطر المواد الممنوعة والمهربة والتي تضر المجتمع والاقتصاد، من خلال القيام بدورها الحيوي كخط الدفاع الأول عن حماية المجتمع.

واجب وطني

إمارة دبي باتت نموذجاً دولياً في التصدي للمخدرات و مخاطرها وأضرارها الصحية وتشارك جمارك دبي بفاعلية في هذه الجهود من خلال تطوير قدرات مواردها البشرية وبخاصة ضباط الجمارك وفقاً لأفضل المعايير في التفتيش الجمركي لتحافظ الإمارة على موقعها كمركز دولي للتجارة العالمية، وتتقدم بخطى ثابته نحو تحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية D33، إلى جانب دور ضباط التفتيش في تأدية واجبهم الوطني وحرصهم على إحباط تهريب أي مواد خطرة أو ممنوعة، بالإضافة إلى حرص الدائرة على إلحاق المفتشين الجمركيين بدورات تدريبية متخصصة ومبتكرة في لغة الجسد وأنواع المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها.

أنظمة عالمية

من جانبه قال المهندس عادل السويدي مدير إدارة الدعم الفني في جمارك دبي :" تواصل جمارك دبي الاستثمار في الأنظمة والأجهزة المساندة للفحص والتفتيش بشكل مستدام، حيث زودت الدائرة مركز جمارك جبل علي وتيكوم بنظام متطور هو الأول من نوعه في العالم لفحص وتفتيش المركبات الثقيلة والخفيفة والمعدات الضخمة واليخوت والحاويات عبر المسح بالأشعة السينية (X-Ray)، ويتضمن النظام المتطور العملاق مواصفات خاصة بناء على طلب من جمارك دبي بإمكانية مسح مركبات ومعدات ثقيلة بحد أقصى بأبعاد 5.9 متر x 5.5 متر، و يعمل الجهاز بوضعين للتشغيل، الوضع الأول هو الوضع الثابت (جانتري) حيث تكون المركبة في وضع متوقف ، والوضع الثاني هو الوضع المتحرك حيث يتم مسح المركبة أثناء عبورها من خلال الجهاز، ويمتلك القدرة على الكشف والتعرف على المواد المشعة وتحديد موقعها ، التعرف على البيان الجمركي من خلال رقم الحاوية، كما طور قطاع التفتيش الجمركي "دبابة سياج"، و تستخدم في تفتيش أسفل المركبات والشاحنات، وتتميز بتصوير عالي الدقة مع إمكانية التسجيل والتخزين، نطاق التصوير 360 درجة مع مدى تحكم يصل إلى 30 متر، وتهدف إلى تعزيز منظومة التفتيش الجمركي لوحدة المباحث الجمركية "سياج" ، كما تتولى وحدة الكلاب الجمركية K9، تقديم الدعم والمساندة للمراكز الجمركية البحرية والبرية والجوية".

ضبطيات نوعية

كشف قطاع التفتيش الجمركي عن أبرز الضبطيات النوعية من حيث الكم والنوع على مدى الثلاثة أعوام الماضية في جميع منافذ إمارة دبي، وهي ضبط 36.76 كيلو جرام من مادة الماريجوانا المخدرة في المنفذ الجوي "عمليات المسافرين" وضبط 75000 من أقراص الكبتاجون المخدرة في المنفذ البري.

ومن جانبه كشف راشد الضباح السويدي مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية(مكلف)، عن عدد من الضبطيات النوعية لجمارك دبي في مجال مكافحة المخدرات ومنها ضبط 3 مليون أقراص الكبتاجون المخدرة و 1.5 طن من بودرة الكبتاجون في المنفذ البحري لإمارة دبي، بالإضافة إلى ذلك تمكن مفتشو جمارك دبي من ضبط أكثر من 1.59 مليون قرص من حبوب الكبتاجون المخدرة في تجويف سفينتين خشبيتين في عملية نوعية أطلق عليها "عملية الصل" حيث تم اكتشاف المادة المخدرة عن طريق الصل الذي يستخدم لطلاء السفن والهدف منه التمويه وتظليل المفتشين ووحدة الكلاب الجمركية من اكتشاف المواد المخدرة، ومن الممكنات المساندة في عملية الضبط هي سيارات سياج الكهربائية وتقنية المنظار و الغواصة الذكية حيث تعد الغواصة الذكية ابتكار فريد من نوعه والذي مكن المفتشين من الحصول على صور وفيديوهات عالية الجودة، كما أن لديها القدرة على الغوص لعمق 98 قدماً.

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