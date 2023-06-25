شرطة دبي ساهمت في القبض على 190 من تجار المخدرات الدوليين خلال 3 أعوام

المصدر: البيان

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أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على دور الإمارات الاستثنائي في مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية محلياً ودولياً، بفضل توجيهات ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مشيراً إلى أن جهود الإمارات ريادية على مستوى العالم في إلقاء القبض على أفراد العصابات الإجرامية وحجم الضبطيات، والتي كان لها أثر كبير في المساهمة بمنع وصول السموم المخدرة إلى المجتمعات وحماية الأسر من أضرارها.

وبمناسبة اليوم الدولي لمكافحة المخدرات الذي يصادف الـ26 من الشهر الجاري، نوه معالي الفريق المري، إلى جهود شرطة دبي في هذا الشأن، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال الثلاثة أعوام الماضية (2020-2022) من تحقيق إنجازات نوعية في مكافحة آفة المخدرات على المستوى الدولي، وذلك عبر تبادل 653 معلومة مع الأجهزة الشرطية في 43 دولة، أسفرت عن إلقاء القبض على 190 متورطاً في الإتجار بالمخدرات، وضبط كميات تبلغ 15 طناً و291 كيلو جراماً بحوزتهم.

وعلى المستوى المحلي، أشار معاليه إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حققت زيادة في مؤشر إلقاء القبض على المتهمين المتورطين في قضايا "الاتجار" بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بنسبة 36.2 % في العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، وزيادة في مؤشر ضبط "المروجين" بنسبة 33.3%، ومؤشر ضبط "المتعاطين" بنسبة 20.3%.

كما ونوه معاليه إلى الدور الفاعل لمركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في توعية الشباب بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، والذي ساهم خلال السنوات الماضية بنشر الوعي في 210 مدرسة حكومية وخاصة، وقدم محاضرات إلى 79 ألفاً و716 طالباً، ونفذ نشاطات رياضية لـ 9262 طالباً، ونشاطات عسكرية لـ 10 آلاف و444 طالباً، إلى جانب إصداره لنشرات إلكترونية توعوية يستفيد من كل عدد منها 201 ألفاً و428 طالباً.

وأشاد الفريق المري بحرص المركز على توصيل الرسالة التوعوية من آفة المخدرات حيث استفاد من مواده الإعلامية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي 6 ملايين و580 ألفاً و820 شخصاً، واستفاد من فعالياته الميدانية المجتمعية المتنوعة ما يزيد عن 50 ألف شخص، ومن المحاضرات التوعوية 37 ألفاً و418 مستفيداً، ومن ورش العمل المُختلفة 10 آلاف و947 شخصاً، إلى جانب استفادة 9 ملايين و416 ألفاً و881 شخصاً من إصدارات المركز من "مجلة حماية، ونشرة حماية، والنشرة الطلابية الخاصة".

وختم الفريق المري أن القيادة العامة لشرطة دبي تعمل بتكامل مع كافة الأجهزة الشرطية في الدولة ومجلس مكافحة المخدرات على تعزيز الجهود في كشف وضبط العصابات المُنظمة التي تنشر هذه الآفة عبر الحدود الدولية، إلى جانب العمل محلياً على مكافحة ترويج السموم المخدرة، وتوفير سبل الكشف المبكر وتعزيز آليات التأهيل للمتعافين، وإدماجهم في المجتمع، مُثمناً في الوقت ذاته اعتماد مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة شعار "شاركنا لنمنعها" ليكون شعار مشاركة الدولة في الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة المخدرات، لنشر الوعي ووقاية المجتمع.

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