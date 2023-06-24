حسم دعوى على أعمال ديكور بـ 24 ألف درهم وإلزام صاحبها بالمصاريف

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أقام رجل دعوى قضائية، يطالب فيها القضاء بإلزام موظف أعمال ديكور، بأن يؤدي له مبلغ 24 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف. وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة العين الابتدائية، إلى قيام الشاكي بتسليم المشكو عليه، مبالغ مالية ليكمل أعمال ديكور، إلا أنه وبعد استلام المبلغ لم يقم بإكمال الأعمال.

كما أنه لم يبين صرف المبالغ المسلمة له، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وقدم المشكو عليه مذكرة جوابية على الدعوى طلب في ختامها برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت مع إلزام الشاكي بالرسوم والمصاريف، بينما عقب المحامي الحاضر عن الشاكي بمذكرة على الدعوى طلب في ختامها توجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليه.

وفي الجلسة المحددة حضر المشكو عليه، وأدى اليمين المتممة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المقرر وفقاً لنص المادة رقم 94 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه وإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها.

إثبات

وأضافت: الثابت أن الشاكي قد طلب إثباتاً لمطالبته الماثلة توجيه اليمين الحاسمة إلى المشكو عليه، فوجهت المحكمة إليه اليمين الحاسمة بصيغتها المقررة، وبالجلسة المحددة لحلف اليمين حضر المشكو عليه وحلف اليمين بالصيغة المقررة، بما مؤداه حسم النزاع بشأن واقعة عدم انشغال ذمته لصالح الشاكي بالمبلغ المطالب به وقدرة 24,000 درهم موضوع الدعوى، ومن ثم يكون المدعي قد أخفق في إثبات مطالبته. وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصاريف.

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