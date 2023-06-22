يستعيد مبالغ دفعها لإيجار سكن صديقته

المصدر: أبوظبي- موفق محمد

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أقام شاب دعوى قضائية ضد فتاة، أمام محكمة العين الابتدائية طالبها بـ 10 آلاف درهم و 2000 درهم تعويضاً.



وقال إنه ارتبط بعلاقة صداقة معها وإنها استلمت منه مبالغ مالية لسداد إيجار مسكنها كما استلمت منه مبالغ على سبيل الدين على أن تقوم بردها له فور طلبه، وقدم سنداً بتوقيع وبصمة يد.



وخلال نظر الدعوى قررت المحكمة وقبل الفصل في موضوع الدعوى توجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليها فيما لم تحضر المشكو عليها وتبين للمحكمة إعلانها باليمين الحاسمة الموجهة لها من الشاكي عن طريق الرسائل النصية.



وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن اليمين الحاسمة يترتب على حلفها حسم النزاع فيما انصبت عليه، ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، وإذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها في الدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً فإذا لم يكن حاضراً وجب إعلانه بصيغة اليمين التي أقرتها المحكمة للحضور في الجلسة المحددة لحلفها فإذا حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك.



وأشارت المحكمة، إلى أن الشاكي قد احتكم إلى ضمير المشكو عليها ووجه لها اليمين الحاسمة لإثبات انشغال ذمتها له بمبلغ المطالبة ولكن المشكو عليها تخلفت عن الحضور رغم إعلانها باليمين الحاسمة الموجهة لها من الشاكي، ومن ثم تعتبر ناكلة عن اليمين، وتضحى مطالبة الشاكي على سند صحيح.



وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 10 آلاف درهم مع إلزامها بتعويض الشاكي بمبلغ 1000 درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

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