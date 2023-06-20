إلزام شاب بمخالفات سيارة اشتراها ولم ينقل ملكيتها

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

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أقامت فتاة دعوى قضائية، ضد شاب، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها 8 آلاف درهم فضلاً عن الرسوم والمصاريف.

وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة العين الابتدائية إلى قيام الشاكية ببيع مركبتها للمدعي عليه، وبعد استلامه لها قام بارتكاب مخالفات مرورية قبل نقل ملكيتها من اسمها لاسمه، ما اضطرها إلى سداد 8 آلاف درهم من إجمالي قيمة المخالفات المرتكبة، وقدمت سنداً لدعواها صورة من عقد بيع مركبة، وصوراً من إيصالات صادرة من القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البين من الأوراق ومن الإيصالات المقدمة من الشاكية أن إجمالي ما تم سداده عن المركبة بعد تاريخ عقد البيع 7 آلاف و468 درهماً، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن الشاكية، قد سددت مبالغ عن المشكو عليه نتيجة سوء استخدامه للمركبة. وعليه حكمت المحكمة بإلزامه بمبلغ 7 آلاف و468 درهماً وبالمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

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