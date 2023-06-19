السيطرة على حريق قارب خشبي بدبي دون إصابات أو وفيات

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق في قارب خشبي بدون إصابات أو وفيات.

وتفصيلا أفاد مصدر في الدفاع المدني في دبي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 03:27 صباحاً اليوم الاثنين 19-06-2023، يفيد بوقوع حادث حريق في قارب خشبي. وعلى الفور تم تحريك مركز إطفاء الإنقاذ البحري - نقطة المرفأ (كمستجيب أول وجهة اختصاص) وعند الوصول في الساعة 03:33 محققاً زمن استجابة مقداره 6 دقائق، تبين أن الحادث عبارة عن حريق في قارب خشبي وحجم الحادث متوسط وعليه تم تحريك مركز إطفاء الحمرية للدعم والإسناد، وباشرت الفرق المتخصصة عمليات الإخلاء ومكافحة الحريق. وعند الساعة 04:15 وردت إشارة من القائد الميداني للحادث أفاد فيها بأن الحادث تحت السيطرة ولا توجد أي إصابات وجاري عمل اللازم.

ولفت المصدر إلى أنه عند الساعة 08:44 وردت إشارة من القائد الميداني للحادث بأن الحادث تحت التبريد، وتم تسليم الموقع للجهات المختصة بعد انتهاء عمليات التبريد حسب الإجراءات المتبعة.

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