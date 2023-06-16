«صقور الداخلية» تنقذ مواطناً تدهورت مركبته في عجمان (فيديو)

المصدر: البيان

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تمكنت «صقور الداخلية» من إنقاذ مواطن عشريني تدهورت مركبته في عجمان.

وأوضحت وزارة الداخلية، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أن طاقم الإسعاف الجوي، بإدارة جناح الجو في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، تمكن من نقل المواطن بعدما تعرض لإصابات بليغة نتيجة حادث تصادم.

وذكرت الوزارة أن الحادث أدى إلى تدهور مركبة المواطن على شارع الشيخ محمد بن زايد بمنطقة التلة في إمارة عجمان.

وبيَّنت أن غرفة عمليات إدارة جناح الجو تلقت بلاغاً من الإسعاف الوطني يفيد بوجود مصاب نتيجة حادث تصادم أربع مركبات، ما تطلب إسعافه ونقله جواً إلى مستشفى الشيخ خليفة بإمارة أم القيوين لتلقي العلاج.

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