وفاة مواطن بحادث دهس في كلباء

المصدر: الشارقة - البيان

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توفي مواطن في العقد الرابع من عمره، أمس، في منطقة وادي الحلو بمدينة كلباء التابعة لإمارة الشارقة، إثر تعرضه لحادث دهس، وذلك أثناء تأديته مهام عمله.

وتفصيلاً، كشف العقيد د. علي الكي الحمودي، مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، عن تلقي غرفة العمليات بلاغاً يفيد بوقوع حادث دهس على الطريق العام في منطقة وادي الحلو بمدينة كلباء، وعلى إثره انتقلت الدوريات الشرطية والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، ونقلت بدورها المصاب إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة نتيجة إصابته البليغة.

سرعة عالية

وأوضح أن التحقيقات في ملابسات الحادث أظهرت أن المتوفى، البالغ من العمر 38 عاماً، كان يعمل في بلدية مدينة كلباء، وخلال تأديته مهام عمله، أوقف مركبته التابعة لمقر عمله على جانب الطريق، وترجل منها متخذاً إجراءات الوقاية والسلامة، إلا أنه فوجئ بمركبة تسير بسرعة عالية اصطدمت بالمركبة التابعة للبلدية، لتصطدم الأخيرة بقائد المركبة المتوقفة، دون أن يتمكن من تجنب الحادث، ليتعرض لإصابات بليغة أدت إلى الوفاة.

وبيَّن مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية أنه بالتحقيق مع المتسبب، أفاد بأنه قد غلبه النعاس، ما أفقده السيطرة على المركبة متسبباً في وقوع الحادث، ليحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وأعرب العقيد د. علي الكي الحمودي عن خالص تعازيه لأسرة المتوفى، وأسفه لوقوع الحادث المؤلم، مؤكداً ضرورة التزام السائقين بقواعد السير والمرور، والتقيد بالسرعات المحددة على الطرق الخارجية.

وشدد على ضرورة التوقف في منطقة آمنة مرورياً وعدم المجازفة بمواصلة القيادة، حال شعور قائد المركبة بالتعب والإرهاق، وذلك حفاظاً على سلامته وسلامة مرتادي الطريق.

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