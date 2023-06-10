دفاع مدني دبي يسيطر على حريق في مستودع مواد بناء

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق مستودع مواد بناء في منطقة القوز الصناعية 2 بدون إصابات أو وفيات.

وتفصيلاً أفاد مصدر في الدفاع المدني في دبي أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 14:27 اليوم السبت يفيد بوقوع حادث حريق في منطقة القوز الصناعية 2 ، وعلى الفور تم تحريك مركز إطفاء القوز (كمستجيب أول وجهة اختصاص) وعند الوصول في الساعة 14:32 محققاً زمن استجابة مقداره 5 دقائق، تبين أن الحادث في مستودع مواد بناء وحجم الحادث متوسط، وعليه تم تحريك مركز إطفاء شهداء الإمارات للدعم والإسناد، وباشرت الفرق المتخصصة عمليات الإخلاء ومكافحة الحريق ، وعند الساعة 14:51 وردت إشارة من القائد الميداني للحادث أفاد فيها بأن الحادث تحت السيطرة ولاتوجد أي إصابات وجاري عمل اللازم .

ولفت المصدر إلى أنه عند الساعة 15:38 وردت إشارة من القائد الميداني للحادث بأن الحادث تحت التبريد وتم تسليم الموقع للجهات المختصة بعد انتهاء عمليات التبريد حسب الإجراءات المتبعة.

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