مدني أم القيوين يسيطر على حريق بمصنع للأقمشة بالصناعية

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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تمكنت فرق الدفاع المدني في أم القيوين من السيطرة على حريق اندلع صباح اليوم بمصنع للأقمشة في منطقة أم الثعوب الصناعية دون اصابات بشرية .

وقال العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضة مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين أنه ورد بلاغ الى غرفة العمليات بالدفاع المدني صباح اليوم يفيد بوجود حريق في مصنع للأقمشة بمنطقة الثعوب الصناعية ؛ وعلى الفور تحركت فرق الانقاذ من 3 مراكز بالإمارة ، مركز الإدارة ، ومركز الاقرن ، ومركز الراعفة إلى مكان الحادث ؛ حيث تبين وجود حريق بداخل مصنع للأقمشة، فتم السيطرة عليه بزمن استجابة 4 دقائق ، دون وقع خسائر بشرية ولا اختناقات .

وقال إنه بفضل جهود عناصر الدفاع المدني وكفاءاتهم ، إضافة الى سرعة الاستجابة للحادث تم السيطرة على الحادث ، وجار عملية تبريد مكان الحادث ، وتم تسليم الحادث الى الجهات المختصة بالإمارة لمعرفة ملابسا

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