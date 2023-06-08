شرطة دبي تحذر: ترك السيارات في حالة التشغيل يعرضها للسرقة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذرت شرطة دبي أفراد المجتمع من مغبة ترك السيارة في وضع تشغيل والنزول منها في الأماكن العامة، خاصة في ظل تنامي هذه الظاهرة في فصل الصيف، داعية إلى تجنب هذا الأمر الذي من الممكن أن يؤدي إلى سرقة السيارة، أو أي من المحتويات الثمينة الموجودة داخلها، فيما يواجه صاحبها تهمة الإهمال.

وقال اللواء جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي لـ«البيان»: إنه مع دخول فصل الصيف يلجأ بعض الأشخاص إلى ترك السيارة في وضع تشغيل والنزول منها في محطات البترول أو محال السوبر ماركت أو المطاعم.

وذلك للحفاظ على برودة المركبة، وهو الأمر الذي يشكل ثغرة أمنية لضعاف النفوس، وربما تقع جريمة يطلق عليها جرائم الصدفة، والتي لم يكن مخططاً لها، مؤكداً أن الأمر قد يكون خطراً في حالة ترك الأطفال في السيارات.

ولفت اللواء الجلاف إلى أنه انطلاقاً من استراتيجية شرطة دبي في الحد من الجريمة ومنع وقوعها، تقوم شرطة دبي كل عام بإطلاق الحملات التوعوية بهدف منع وقع الجريمة عبر سد الثغرات الأمنية والالتزام ببعض المعايير التحذيرية ورفع مستوى الوعي والثقافة القانونية لدى الجمهور.

وضمن هذه الحملات الرسائل التوعوية التي يتم بثها للجمهور ومنها عبر وسائل الإعلام لتجنب بعض الممارسات الخاطئة، والتي قد يعتبرها البعض بسيطة وينتج عنها وقوع جريمة، ويوجه لصاحب المركبة تهمة الإهمال، لافتاً إلى أن هذا الأمر يمكن تفاديه بقليل من الوعي لدى الجمهور.

ونوه اللواء الجلاف بأن هذا النوع من الممارسات انخفض بشكل كبير خلال العامين الماضيين إلا أنه وارد الحدوث، وهو الأمر الذي يحتاج إلى توعية مستمرة، لافتاً إلى أنه قد يقوم ضعاف النفوس بفتح السيارة خلسة وسرقة ما بداخلها بعد مراقبة بسيطة لصاحبها لا تستغرق دقائق، وقد تتم سرقة هواتف أو ساعات أو نظارات غالية الثمن، وقد لا ينتبه صاحب السيارة إلا بعد مرور وقت طويل.

ودعا اللواء الجلاف أفراد المجتمع لأن يكونوا أكثر حرصاً على ممتلكاتهم وأكثر وعياً، وعدم ترك سياراتهم في الشوارع وهي في حالة تشغيل أو ترك أغراض شخصية أو ممتلكات ثمينة بداخلها وسرعة الإبلاغ عند رؤية أي حالة سرقة تقع أو التعرض لسرقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز