وفاتان و3 إصابات بحادث احتراق خزان مشتقات بترولية في عجمان

المصدر: وام

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توفّي شخصان وأصيب ثلاثة آخرون في حادث اشتعال النار بخزان وقود "ديزل"، وقع صباح اليوم في منطقة "صناعية الجرف" بعجمان.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، إن غرفة العمليات استقبلت في الساعة 11 من صباح اليوم، بلاغا يفيد بوقوع انفجار في خزان "ديزل" في أحد المعامل التابعة لشركة تعمل في تجارة الوقود في صناعية الجرف، موضحا أن فرق الإنقاذ انتقلت إلى موقع الحادث على الفور ؛ حيث تبين أن اثنين من العاملين في الموقع كانا ينفّذان أعمال اللحام فوق أحد الخزانات، ما أدى إلى اشتعاله نتيجة تطاير الشرر نحو الوقود الموجود بداخله، ووفاة العاملين وهما من الجنسية الآسيوية، إلى جانب إصابة 3 أشخاص آخرين، من الجنسية نفسها يعملون في مصنع مجاور، نتيجة تطاير شظايا غطاء الخزان المنفجر.

ولفت قائد عام شرطة عجمان، إلى أن سبب الحادث هو عدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، وعدم التقيد بالتراخيص اللازمة الصادرة عن الدفاع المدني لتأمين هذا النوع من المنشآت، التي تتعامل مع الوقود والمشتقات البترولية.

وأوضح اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي أن القيادة العامة لشرطة عجمان، اتخذت كافة الإجراءات الضرورية للتعامل مع الحادث المذكور بالتعاون مع الإسعاف الوطني والإدارة العامة للدفاع المدني، والدوريات المرورية.

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