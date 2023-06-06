السيطرة على حريق في منطقة مصفح بأبوظبي

المصدر: البيان

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نجحت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، باستجابتها السريعة، في السيطرة على حريق اندلع مساء أمس الاثنين في مستودع بمنطقة مصفح الصناعية في أبوظبي، دون وقوع أي إصابات.

وأكدت شرطة أبوظبي في حسابها الرسمي على "تويتر" اليوم الثلاثاء أنه تجري حالياً عملية تبريد موقع الحريق.

وكانت شرطة أبوظبي قالت في وقت سابق أمس إن «فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني تتعامل مع حريق اندلع بمستودع في مصفح الصناعية».

وأضافت أن الجهات المختصة قد باشرت عملها، مؤكدةً أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

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