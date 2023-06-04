وفاة شخصين في انفجار خزان للمشتقات البترولية بعجمان

المصدر: البيان

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أعلنت شرطة عجمان وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين جراء انفجار خزان مشتقات بترولية (ديزل) في منطقة صناعية الجرف بعجمان صباح اليوم الأحد.

وصرح اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان أن غرفة العمليات استقبلت بلاغا الساعة 11 صباح اليوم يفيد بوقوع انفجار في خزان ( ديزل ) في احدى المعامل الخاصة بشركة تجارة الوقود في صناعيه الجرف. وعلى الفور تم الانتقال للموقع حيث تبين أن اثنان من العاملين في الموقع كانا يقومان بأعمال اللحام فوق أحد الخزانات، مما أدى لانفجاره نتيجة تطاير شرار اللحام على الوقود الموجود بداخل الخزان. ونتج عنه وفاة العاملان من الجنسية الآسيوية وإصابة 3 أشخاص أيضا من الجنسية الآسيوية في المصنع المجاور بسبب تطاير شظايا غطاء الخزان المنفجر.

ونوه النعيمي إلى أن الانفجار يعود لعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، وعدم التقيد بالتراخيص اللازمة من الدفاع المدني لتأمين هذ النوع من المنشآت، التي تتعامل مع الوقود والمشتقات البترولية.

وعليه تم استدعاء الجهات المختصة من الإسعاف الوطني والدفاع المدني والدوريات المرورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المتضررين من الحادث إلى المستشفى.

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