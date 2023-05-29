إدانة شاب دخل شركة وأزعج العاملين

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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أقامت شركة دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في أبوظبي ضد شاب، طالبت فيها إلزامه بالتعويض المادي والمعنوي لدخوله مقر الشركة خلافاً لإرادة صاحبها، وإزعاج العاملين فيها، ومحاولته الاستيلاء على سيارة من المكان المخصص لوجود السيارات بالشركة.

فيما قدم المشكو عليه مذكرة جوابية تضمنت إنكاره الدعوى، وأنها جاءت خالية من أي دليل، وطلب الحكم برفضها لعدم الصحة والثبوت، وتحميل الشاكية رسوم ومصروفات الدعوى.وأصدرت محكمة أول درجة حكمها بإلزام المشكو عليه بأن يدفع للشاكية مبلغاً وقدره 10 آلاف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وإلزامه بالرسوم، ولم ينل هذا الحكم رضا المشكو عليه، فطعن عليه بالاستئناف، مطالباً بإلغائه.

توصيف

واعترض المشكو عليه على الحكم قائلاً: إن الشركة الشاكية التي يعمل فيها هي المالكة للمركبة، وتم تسليمه السيارة بغرض معاينتها وشرائها، وأنه تواجد بمقر الشركة بناءً على دعوة ابن مالك الشركة لتسليمه المركبة.من جانبها، أوضحت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية أن الحكم الجزائي قد فصل فصلاً قاطعاً في أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وهو خطأ المشكو عليه بدخول العقار المملوك للشاكية خلافاً لإرادة صاحب الشأن فيها، ولا يجوز مناقشة هذا الأمر مرة أخرى.

رأي

وأشارت محكمة الاستئناف إلى أنها ترى خلافاً لما ذهب إليه الحكم الصادر من محكمة أول درجة بأن الشاكية لا تستحق تعويضاً عن الضرر المعنوي؛ كون الشركة شخصاً اعتبارياً، ولا يتصور حدوث أضرار معنوية لها، وبالتالي فهي تستحق تعويضاً عن الضرر المادي فقط، وتقدره المحكمة بمبلغ 5 آلاف درهم.وعليه قضت المحكمة بتعديل قيمة التعويض المقضي به ليكون مبلغ 5 آلاف درهم.

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