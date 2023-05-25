بالتعاون مع شرطة دبي.. شرطة رأس الخيمة تعثر على مواطن متغيب

المصدر: البيان

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أكدت شرطة رأس الخيمة أنها نجحت، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، في التوصل إلى المتغيب المواطن صلاح حسن البلوشي 51 عاماً بحالة صحية جيدة.

وقالت شرطة رأس الخيمة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «إنستغرام»: «تؤكد شرطة رأس الخيمة أنه، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، تم التوصل إلى المتغيب المواطن صلاح حسن البلوشي 51 عاماً بحالة صحية جيدة، وتم تسليمه إلى عائلته».

وأضافت: «وبدورها تشكر شرطة رأس الخيمة كل من ساهم وشارك من أفراد المجتمع في البحث عنه، وكذلك الشكر موصول إلى القيادة العامة لشرطة دبي».

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