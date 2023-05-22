السيطرة على حريق في منزل بأبوظبي أسفر عن وفاة 6 أشخاص

المصدر: البيان

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تعاملت هيئة أبوظبي للدفاع المدني مع بلاغ ورد إلى غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث حريق في منزل في منطقة معزز، حيث توجهت الفرق المختصة على الفور إلى موقع الحادث، وباشرت عمليات الإنقاذ والإخلاء، ومكافحة الحريق والاسعاف.

وقد أسفر الحادث عن وفاة 6 أشخاص، وإصابتين خطيرتين، و5 إصابات متوسطة. وتتقدم هيئة أبوظبي للدفاع المدني بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين، سائلة العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما تتمنى الشفاء العاجل لكافة المصابين.

ولفتت الهيئة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق من قبل الجهات المختصة، وحثّت الجهات المختصة الجمهور الكريم على ضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية، وتجنُّب نشر أو تداول الشائعات بشأن الحادث.

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