شرطة رأس الخيمة تنقذ 3 سياح فقدوا طريقهم في وادي نقب

المصدر: البيان

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تمكنت عناصر قسم البحث والإنقاذ، بشرطة رأس الخيمة، من إنقاذ 3 سياح فقدوا طريقهم أثناء ممارستهم لرياضة المشي (الهايكنج) في أحد مرتفعات منطقة وادي نقب برأس الخيمة.

وأوضح الرائد عبد الله السامان رئيس قسم البحث والإنقاذ بشرطة رأس الخيمة، أنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة، يفيد بوجود عدد (3) سياح من جنسيات مختلفة، قد ضلّوا طريقهم في أعلى جبل منطقة وادي نقب، وعلى الفور تم تحريك عناصر ودوريات ومعدات قسم البحث والإنقاذ باتجاه موقع البلاغ، وتم مسح منطقة الوادي شديدة الوعورة بواسطة معدات خاصة بشرطة رأس الخيمة، ليتم العثور عليهم في حالة إعياء ، وتم تقديم كافة الدعم والإنقاذ والإسعاف المبدئي لهم، قبل تحويلهم إلى أحد المستشفيات لأخذ باقي الفحوصات الطبية الخاصة.

ودعا الرائد عبد الله السامان، كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وسياح، إلى أخذ الحيطة والحذر عند تسلق المرتفعات وممارسة الرياضات الجبلية، وإبلاغ الجهات المختصة قبل دخول المناطق الوعرة والالتزام بخط السير في المناطق الخطرة، وخاصة في أعالي القمم وعدم التوغل في الجبال والوديان حفاظاً على سلامة الأرواح، متمنياً الأمن والسلامة للجميع.

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