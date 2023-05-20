السيطرة على حريق نشب في 5 قوارب خشبية بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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تمكنت قوة الدفاع المدني في الشارقة من السيطرة على حريق نشب في 5 قوارب خشبية بخور الشارقة، حيث أصيب خلاله أحد العاملين بإصابات بسيطة.

وكان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات شرطة الشارقة صباح اليوم السبت عند الساعة 8:31 دقيقة، يفيد بوقوع حريق نشب في عدد من القوارب الخشبية المتوقفة على خور الشارقة بمنطفة اللية.

دوريات

وتوجهت فرق الإطفاء، ودوريات الشرطة، والإسعاف الوطني لمقر الحادثة، وتمت السيطرة على الحريق، فيما أصيب أحد العاملين من الجنسية الآسيوية؛ تواجد على متن أحد القوارب بإصابات بسيطة وتم نقله إلى مستشفى القاسمي، وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة له.

وباشرت الجهات المختصة بشرطة الشارقة إجراءاتها في عمليات التحقيق لمعرفة مسببات الحادثة.

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