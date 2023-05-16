وفاة مواطنين في حادث اصطدام وسقوط شاحنة بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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وقع ظهر اليوم "الثلاثاء" حادث تصادم وتدهور خطير على طريق يبسة باتجاه ميناء الفجيرة، ناتج عن السرعة وفقدان قائد شاحنة ثقيلة السيطرة على المركبة مما أدى إلى اصطدامه بقوة بإحدى المركبات التي كانت تقودها سيدة مواطنة، ما أدى إلى اشتعال واحتراق المركبة بالكامل، لتلقى حتفها في الحال، كما سقطت الشاحنة على مركبة أخرى يقودها أب مواطن مع ابنه، ونجم عن الحادث إصابة الأب ووفاة الابن البالغ من العمر 17 عاماً متأثراً بإصابته البليغة.

وأفاد مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الفجيرة العقيد صالح الضنحاني، بأن غرفة العمليات تلقت في تمام الساعة 2:40 دقيقة ظهر اليوم بلاغاً عن وقوع حادث تصادم وتدهور شاحنة على شارع يبسة باتجاه ميناء الفجيرة، لافتاً إلى أن الدوريات المرورية وسيارات الإنقاذ هرعت إلى مكان الحادث حال وقوعه، وانتقلت سيارة الإسعاف الوطني، حيث تم نقل المصابين الأب وسائق الشاحنة، عربي الجنسية، إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل جثماني المتوفاة والمتوفى إلى المستشفى وتسليمهما فيما بعد لذويهما لإقامة مراسم الدفن، فيما تسلم المرور ملف الحادث لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأشار العقيد الضنحاني إلى أنه تم إغلاق الطريق لعدة ساعات نتيجة الحادث الخطير لتدهور الشاحنة، حيث تم توجيه السائقين باستخدام طرق بديلة لتدخل فرق الإنقاذ لمعالجة آثار الحادث، حيث أعيد فتح الطريق فيما بعد.

وحذر الضنحاني السائقين ومستخدمي الطريق من خطر القيادة بسرعات عالية، ودعا إلى ضرورة الانتباه للطريق وعدم الانشغال أثناء القيادة، والالتزام بالقوانين واللوائح المرورية واتباع القواعد والتعليمات تفادياً لوقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة التي تحصد الأرواح، وتترك الألم والحسرة في قلوب ذويهم وعائلاتهم، متمنياً السلامة للجميع.

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