النيابة العامة تحقق بزراعة مخدرات ببناية سكنية في الشارقة

المصدر: البيان

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باشرت نيابة الشارقة الكلية التحقيق مع متهمين من الجنسية الآسيوية بتهمة زراعة نباتات مخدرة بقصد الاتجار.

وأوضحت النيابة العامة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «إنستغرام»، أن الواقعة بدأت بورود بلاغ من مسؤول إحدى البنايات السكنية، يفيد بأنه عند قيامه بأعمال صيانة أجهزة التكييف في البناية شاهد مجموعة من النباتات التي تشبه النباتات المخدرة، فأبلغ الشرطة.

وبيَّنت أنه بانتقال الشرطة إلى الشقة محل البلاغ بعد تقنين الإجراءات، تم ضبط مشتل عبارة عن خيمة مجهزة بالكامل للحفاظ على النباتات تحتوي 6 نبتات يشتبه بأن تكون نباتات مخدرة.

وذكرت أنه تم ضبط مواد وأدوات تستخدم لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتبين من التحقيقات التي أجرتها أن المتهمين قد أعدَّا الشقة لزراعة النباتات المخدرة بقصد الاتجار، مؤكدةً أنه جارٍ استكمال التحقيقات.

ونوهت بأن زراعة النباتات المخدرة جريمة يعاقب عليها القانون طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مشيرةً إلى أن عقوبتها في حالة الاتجار تصل إلى الإعدام.

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