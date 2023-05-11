«محكمة اليوم الواحد» برأس الخيمة تفض نزاعاً بين جهة حكومية وشركة خاصة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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نجحت «محكمة اليوم الواحد» بمحاكم رأس الخيمة في حلّ نزاع قضائي بين دائرة حكومية محلية وشركة خاصة في يوم واحد، وذلك منذ تسجيل الدعوى وحتى الحكم فيها، دون تأجيل أو طعن أو اعتراض على الحكم الصادر.

وقال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، إنه لأول مرة تنظر «محكمة اليوم الواحد» منذ إنشائها في دعوى قضائية بين جهة حكومية وشركة خاصة، في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث أقامت الجهة الحكومية دعوى ضد شركة خاصة، لعدم التزامها بالمواصفات المطلوبة للمواد ورفضها استرجاعها، لافتاً إلى أن سرعة إجراءات التقاضي في المحكمة أدت إلى الفصل في الدعوى في ذات يوم تسجيلها والتوصل إلى حل يرضي طرفي النزاع وسداد المبلغ المطالب به.

وأكد الخاطري، أن «محكمة اليوم الواحد» تعمل بكفاءة وفاعلية عاليتين، وتصدر الأحكام القضائية في نفس اليوم دون الإخلال في دقة الحكم، وهو ما جعلها تكسب ثقة المتقاضين الذين يلجؤون إليها مباشرة عند نشوب أي نزاع.

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