وفاة مواطن سقط في منطقة جبلية وعرة برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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توفي شاب مواطن نتيجة سقوطه من مكان مرتفع في إحدى المناطق الجبلية برأس الخيمة.

وأوضح المقدم أحمد المزيود رئيس مركز شرطة الرمس الشامل أن تفاصيل هذه الواقعة بدأت بخروج الشاب المتوفى في رحلة نزهة كعادته إلا أنه تأخر عن موعد عودته المعتاد مما دفع بأقاربه وأهالي المنطقة للبحث عنه دون جدوى ليقوموا بتقديم بلاغ عن تغيبه إلى جهات الاختصاص في شرطة رأس الخيمة.

وأضاف: تم تشكيل فريق بحث من قبل عناصر مركز شرطة الرمس الشامل وقسم البحث والانقاذ والاسعاف الوطني بمشاركة عدد من أهالي المنطقة الأكثر دراية بتضاريسها وباشروا عملية البحث إلى أن تم العثور عليه متوفياً في إحدى المناطق الوعرة نتيجة سقوطه من مكان مرتفع، لافتا إلى أنه تم نقل جثمان المتوفى إلى المستشفى ومباشرة جهات الاختصاص إجراءاتها.

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