«المجهر الأمني» يضبط 218 مطلوباً في الرفاعة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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كشف العقيد عمر محمد بن حماد مدير مركز شرطة الرفاعة بدبي لـ «البيان»، أن برنامج «المجهر الأمني» المطبق في المركز أسهم في القبض على 218 مطلوباً في قضايا مختلفة، إضافة إلى خفض نسب الجريمة في منطقة الاختصاص بفضل المبادرات وحملات التوعية.

وأفاد العقيد بن حماد أن البرنامج يقوم على وضع خطة أمنية خاصة بكل قضية وضبط الأشخاص المطلوبين لشرطة دبي أو لجهات أخرى داخل أو خارج الدولة، وأنه ضمن المقبوض عليهم 3 أشخاص دخلوا الدولة عن طريق التسلل، و17 شخصاً باعة متجولين، و10 أشخاص مخالفين لقانون الإقامة في الدولة، و56 شخصاً مطلوبين لجهات أخرى، و90 شخصاً يتاجرون في المشروبات الكحولية و10 متهمين يديرون شقق مشبوهة، منوهاً بأن البرنامج يقوم على رصد الظواهر الإجرامية وأماكن تمركزها والقضاء عليها بمساعدة وتعاون من أفراد المجتمع في كل منطقة.

رقابة

وأشار إلى أنه تم ضبط مستودع يحتوي على 2013 أسطوانة غير قانونية وغير آمنة للاستخدام الآدمي عبر تعبئتها دون رقابة في المستودع وألقي القبض على 4 أشخاص متهمين وتم تحويلهم إلى النيابة لاستكمال التحقيقات، كما تم ضبط 7 سيارات تحمل أسطوانات مقلدة وغير مرخصة، داعياً الجمهور إلى التعامل مع الشركات المرخصة والتأكد من العبوات قبل استخدامها والإبلاغ الفوري عن أي أشخاص يقومون ببيع الأسطوانات المقلدة لما تشكله من خطر على حياة أفراد المجتمع.

وأكد مدير مركز شرطة الرفاعة أنه ضمن البلاغات المسجلة في المركز إنقاذ شخص من الجنسية الأفريقية أقدم على الانتحار من فوق أحد الجسور في منطقة الاختصاص، حيث قام أحد أفراد الدورية الأمنية التي وصلت بسرعة إلى موقع البلاغ بإقناعه بالعدول عن فكرة الانتحار وتفاوض معه، واقترب منه ممسكاً إياه قبل أن يلقي نفسه من أعلى الجسر، وتبين أنه يعاني من حالة نفسية وتم تقديم الدعم اللازم له، لافتاً إلى أنه يتم تدريب كل أفراد الشرطة على التعامل بحرفية في مثل هذه الحوادث، خصوصاً مع تنوع الجنسيات في دبي والتي تحتاج إلى مهارات خاصة، مشيراً إلى أن الهدف الأسمى هو الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

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