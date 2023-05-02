شرطة الشارقة تضبط عصابة حاولت ترويج المخدرات عبر موظفي "شركات توصيل"

المصدر: البيان

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تمكنت عناصر مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة الشارقة وفي أقل من 12ساعة، من الإطاحة ‏بتشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص من الجنسية الأسيوية، استخدم أسلوب ترويج مستحدث، ‏مستغلاً موظفي شركات التوصيل ذات الدخل المحدود، حاول من خلالهم الترويج لــ ‏‎7,604 جرام من ‏مخدر الكريستال، و 494‎‏ جرام من مخدر الحشيش، و 297‎‏ لفافة مهيئة للترويج.‏



وتفصيلاً، توفرت معلومات مؤكدة لدى أجهزة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، تفيد بوجود تشكيل ‏عصابي دولي اعتمد على أسلوب إجرامي مستحدث، عبر موظفي "شركات التوصيل"، مستغلين طبيعة ‏عملهم التي تقتضي تواجدهم في مختلف المناطق بالدولة بمختلف الأوقات.



وذلك كغطاء لهم ولتحركاتهم ‏داخل الدولة، وعلى الفور باشرت عناصر مكافحة المخدرات عملياتها اليقظة في الرصد والتحري، ووضع ‏خطة مُحكمة للقبض عليهم، بالتعاون والتنسيق مع أجهزة مكافحة المخدرات في الإمارات المجاورة، وفي ‏وقت قياسي، تم ضبطهم وتحويلهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.‏



وتدعو شرطة الشارقة كافة أفراد المجتمع خاصة بذلك أولياء الأمور إلى اليقظة والتعاون مع أجهزة ‏الشرطة للتصدي لهذه الآفة التي تفتك بالمجتمعات وخصوصاً فئة النشء والشباب كونهم عماد المجتمع ‏ومستقبله، وذلك بالإبلاغ على الرقم ‏‎/901/‎، أو عبر البريد الإلكتروني ‏dea@shjpolice.gov.ae، في حال ‏رصدهم لأي سلوك مشتبه به، وتؤكد القيادة العامة جاهزية عناصرها التامة في إحباط مخططات تجار ‏ومروجي المخدرات بتعدد أساليبهم الساعية إلى نشر سمومهم في المجتمع، وأنها لن تتهاون مع كل من تسول ‏له نفسه المساس بأمن المجتمع.‏

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