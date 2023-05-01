وفاة سائق بتصادم واحتراق شاحنتين في رأس الخيمة

المصدر: البيان

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توفي سائق آسيوي ظهر اليوم الاثنين في حادث تصادم وقع بين شاحنتين وأدى إلى احتراقهما برأس الخيمة .

وتتحصل تفاصيل هذا الحادث بعد وصول بلاغ إلى غرفة العمليات بوقوع تصادم بين شاحنتين مما تسبب في اشتعال النيران فيهما ووفاة سائق إحدى الشاحنتين ، مضيفة أن الجهات المختصة انتقلت على وجه السرعة لمكان الحادث وتم التعامل مع الحريق من قبل رجال الدفاع المدني وقسم البحث والإنقاذ وانتشال جثة السائق من الشاحنة ونقله بسيارة الإسعاف لإحدى المستشفيات في الوقت الذي تولت فيه الجهات المرورية المعنية تخطيط الحادث تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.

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