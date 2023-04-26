شرطة الشارقة تطيح بعصابة "الأكياس السوداء" للإتجار بالمخدرات

المصدر: الشارقة - البيان

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نفذت إدارة مكافحة المخدرات في شرطة الشارقة عمليتين أمنيتين نوعيتين بالتعاون مع أجهزة الشرطة بالدولة، تمكنوا من خلالها من الإطاحة بعصابة من الجنسية العربية و الآسيوية مكونة من /24/ متهما، وبحوزتهم /120/ كيلو غراما من الحشيش، و/3/ ملايين حبة كبتاجون المخدرة، بقيمة سوقية تزيد على 23 مليون درهم ونصف، لتصنف هاتين العمليتين كأحدى أهم عمليات الضبط على مستوى الإمارة.

وقال المقدم ماجد العسم مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة أن القضية الأولى تلخصت في توفر معلومات لدى أجهزة مكافحة المخدرات بوجود عدد من الأشخاص من الجنسية الآسيوية بحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة، يخططون لترويجها بين مجموعة من الأشخاص، بالتعاون مع آخر متواجد خارج الدولة.

وعلى ضوء تلك المعلومات، باشرت أجهزة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة عملياتها في رصد المشتبه بهم ووضع كمين مُحكم للقبض عليهم وعلى معاونيهم، وذلك بالتعاون والتنسيق بين الفرق الاتحادية المشتركة المتمثلة في القيادة العامة لشرطة دبي، والقيادة العامة لشرطة عجمان.

وفي ساعة الصفر، تم الإيقاع والإطاحة الكلية بجميع أعضاء العصابة المتواجدين بالدولة، واحداً تلو الآخر، وتبين من الاستدلالات، أن المشتبه بهم يتلقون تعليماتهم من آخر يقطن خارج الدولة، حيث يعملون وفق توجيهاته وخططه في ترويج الأقراص والعقاقير المخدرة، والشروع في تخزينها في مختلف إمارات الدولة، تمهيدًا لترويجها، وتمكن الفريق من ضبط وتحريز العقاقير المخدرة التي كانوا يخبئونها في إحدى الحاويات والتي جرى ضبطها بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، واحتوت على /3/ ملايين قرص من الكبتاجون المخدر.

فريق

وأضاف المقدم العسم، أنه وأثناء ذلك كان هناك فريق آخر يعمل على رصد مجموعة أخرى لتشكيل عصابي ينشط في حيازة وترويج مخدر الحشيش ، حيث تم التنسيق وتوزيع الجهد الأمني بما يحقق ضبط العصابتين في زمن قياسي حيث نتج عن العملية ضبط /120/ كيلو جراما من مخدر الحشيش بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان.

مشيراً إلى أنه بمواجهة المتهمين اعترفوا بتخزينهم للمواد المخدرة وترويجها وعليه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المقدم العسم أن نجاح هاتان العمليتان كانتا نتاج ثمار التعاون المستمر بين أجهزة مكافحة المخدرات في الدولة، وجاهزيتها للتعامل مع كافة قضايا المخدرات وإمكانية كشفها في وقت قياسي لما يمتلكه أفرادها المدربين من مهارات عالية ، مشيراً الى أن شرطة الشارقة، لديها من القدرات الفنية والميدانية للتعامل مع أكثر من قضية في آن واحد، إذ تعتبر المخدرات من القضايا التي تحتاج إلى دقة شديدة، ومتابعة مستمرة، مؤكداً سعي شرطة الشارقة في الكشف عن جميع محاولات الاتجار أو التهريب أو ترويج المخدرات، تعزيزاً لأمن واستقرار المجتمع، مشيداً بأهمية التنسيق والتعاون مع مختلف الأجهزة الشرطية على مستوى الدولة للحد من هذه الآفة ‏التي تهدد أمن المجتمعات.

ودعت شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى التعاون في حماية المجتمع، وخصوصاً الشباب من الوقوع في براثن المخدرات، وذلك بالإبلاغ على الرقم 8004654، أو عبر البريد الإلكتروني: dea@shjpolice.gov.ae، في حال رصدهم أي حالة مشتبه فيها.

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