دفاع مدني رأس الخيمة يسيطر على حريق مركز تجاري دون إصابات

المصدر: البيان

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سيطرت 4 فرق إطفاء من الدفاع المدني في رأس الخيمة على حريق شب في أحد المراكز التجارية الكبرى الواقعة على شارع الشيخ محمد بن سالم مساء اليوم الإثنين دون وقوع إصابات فيما أثمرت جهود عناصر هذه الفرق على منع امتداد الحريق لمحل تجاري كبير مجاور .

وأوضح العميد محمد عبد الله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين عن نشوب حريق في أحد المراكز التجارية الكبرى على شارع الشيخ محمد بن سالم، لتهرع على الفور للمكان فرقة إطفاء من مركز الإدارة يتقدمها العقيد حمد سالمين نائب مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة بالانابة ووصلت في غضون 4 دقائق فقط للموقع وفي ظل تطور الحريق تم استدعاء 3 فرق إطفاء من مراكز الدقداقة والجزيرة الحمراء والرفاعة في الوقت الذي باشر فيه رجال الإطفاء في محاصرة الحريق باستخدام المياه والرغوة " الفوم " ومنع تطوره وامتداده لسوق تجاري آخر مجاور حيث تكللت جهودهم بالنجاح دون أن يسفر ذلك عن تسجيل أية إصابات .

وأشار إلى أن عملية إخماد الحريق وتبريده استغرقت ساعة كاملة بذل فيها الإطفائيون كل جهد ممكن للحد من أية خسائر على الصعيدين البشري والمادي، لافتاً إلى أنه لم تعرف أسباب الحريق الذي تم تسليمه لجهات الاختصاص في شرطة رأس الخيمة لإجراء اللازم والوقوف على أسبابه .

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