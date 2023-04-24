شرطة الشارقة تنقذ 16 شخصاً إثر انقلاب قارب نزهة

المصدر: الشارقة - البيان

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أنقذت الفرق المختصة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع قيادة مجموعة حرس السواحل «السرب الأول»، 16 شخصاً إثر انقلاب قارب نزهة على أحد شواطئ المنطقة الشرقية يوم الجمعة الماضي، فيما توفي آخر إثر الحادث.

وقال العقيد الدكتور علي الكي الحمودي، مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، إنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بإدارة شرطة المنطقة الشرقية في تمام الساعة 3:40 من مساء الجمعة الماضي يفيد بانقلاب قارب نزهة وسقوط من فيه في البحر.

دوريات

وأشار إلى أنه على الفور توجهت جميع الفرق ذات الاختصاص، ومنها فرق الإنقاذ، والإسعاف الوطني، ودوريات الشرطة، وبالتنسيق والتعاون مع قيادة مجموعة حرس السواحل «السرب الأول» إلى موقع الحادث، وتم انتشال جميع ركاب القارب، فيما أصيب 4 أشخاص بينهم طفل نتيجة الحادث، ونقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتوفي أحدهم، وهو من الجنسية الآسيوية، ويبلغ من العمر 38 سنة.

وكشفت التحقيقات الأولية، ‏التي قامت بها الشرطة، عن وجود تجاوزات ومخالفات أدت الى انقلاب القارب، وتمت إحالة المتسببين إلى الجهات المختصة.‏

ودعا مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية شركات قوارب النزهة إلى الامتثال لإجراءات الأمن والسلامة، والقيادة بحذر، وعدم تجاوز العدد المسموح للركاب، مع وجوب ارتداء سترات النجاة حفاظاً على سلامة السياح.

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