إنقاذ آسيوية تعرضت لحادث سير في رأس الخيمة

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الداخلية أن طاقم الإسعاف الجوي بإدارة جناح الجو في الإدارة العامة للإسناد الأمني تمكن من إنقاذ آسيوية ثلاثينية تعرضت لحادث سير في رأس الخيمة.

وأوضحت الوزارة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «إنستغرام»، أن السيدة الآسيوية كانت قد تعرضت لإصابات بليغة نتيجة الحادث الذي وقع في شارع الشهداء، مؤكدةً نقلها إلى مستشفى صقر برأس الخيمة لتلقي العلاج.

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