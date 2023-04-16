دفاع مدني دبي: تجاوز صاحب بناية لاشتراطات السلامة يتسبب بحريق نجم عنه 16 وفاة

المصدر: دبي – البيان

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أفاد متحدث باسم الدفاع المدني في دبي، بأن حادث الحريق الذي وقع في بناية سكنية بمنطقة الراس، في دبي، ظهر أمس، أسفر عن وفاة 16 شخصاً، وإصابة 9 أشخاص، معرباً عن خالص العزاء والمواساة لأسر وذوي المتوفين، فيما أوضح أنه تم على الفور تقديم الإسعافات العاجلة للمصابين، في الوقت ذاته الذي تعاملت فيه فرق الدفاع المدني مع الحريق.

وأكد المتحدث، أن فرق الدفاع المدني تحركت فور تلقي البلاغ، ووصلت إلى موقع الحادث خلال 6 دقائق، حيث بدأت على الفور التعامل مع الحريق، وأظهرت التحقيقات المبدئية، وجود تجاوزات من قبل مالك البناية، في ما يتعلق باشتراطات الأمن والسلامة، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق، للوقوف على كامل ملابسات الحادث.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في دبي، إن عمليات الإطفاء أسفرت عن السيطرة على الحريق في تمام الساعة 2:42 دقيقة بعد ظهر أمس (السبت)، لتبدأ بعد ذلك عمليات التبريد.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث، أن غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي، تلقّت بلاغاً عند الساعة 12:35 ظهر أمس (السبت)، يفيد بوقوع حادث حريق في منطقة الراس، وعلى الفور، تحرك مركز إطفاء الراس كمستجيب أول وجهة اختصاص، ليصل الفريق إلى موقع الحادث في تمام الساعة 12:41 ظهراً، أي خلال 6 دقائق فقط.

وتبين أن الحادث في بناية سكنية، وتحديداً في شقة تقع في الطابق الرابع، وأن حجم الحادث متطور، وعليه، تم تحريك مركز إطفاء بورسعيد، ومركز إطفاء الحمرية، للدعم والإسناد. وباشرت الفرق المتخصصة على الفور عمليات الإخلاء ومكافحة الحريق، وفي تمام الساعة الثانية و42 دقيقة بعد ظهر أمس، وردت إشارة من القائد الميداني للحادث، أفاد فيها بالسيطرة على الحريق، وأن الموقع سيتم تسليمه للجهات المختصة، عند انتهاء عمليات التبريد، حسب الإجراءات المتبعة.

وشددت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، على أهمية التزام الملاك، وكذلك السكان، في مختلف البنايات السكنية، وكذلك المنشآت التجارية، الكامل باشتراطات الأمن والسلامة، لما في ذلك من أهمية في تفادي وقوع مثل تلك الحوادث الناجمة عن الإخلال بتلك الاشتراطات، ومن ثمّ الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

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