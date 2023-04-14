دفاع مدني دبي يسيطر على حريق في مستودع مواد تنظيف

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق نشب في مستودع يحتوي على مواد تنظيف دون وقوع إصابات أو وفيات.

وتفصيلاً أفاد مصدر في الدفاع المدني في دبي أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 16:28 اليوم الجمعة، يفيد بوقوع حادث حريق في منطقة أم رمول وعلى الفور تم تحريك مركز إطفاء الراشدية كمستجيب أول وجهة اختصاص.

وعند الوصول في الساعة 16:33 محققاً زمن استجابة مقداره 5 دقائق، تبين أن الحادث متوسط وعليه تم تحريك مركز إطفاء بور سعيد ومركز أطفاء القصيص ومركز إطفاء الكرامة للدعم والإسناد.

ولفت المصدر إلى أن الفرق المتخصصة باشرت عمليات الإخلاء ومكافحة الحريق، وعند الساعة 17:04 وردت إشارة من القائد الميداني للحادث أفاد فيها بأن الحادث تحت السيطرة ولا توجد أي إصابات، وتم تسليم الموقع إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

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