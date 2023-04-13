شرطة دبي تكشف تفاصيل القبض على عصابة إجرامية دولية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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أعلنت شرطة دبي خلال مؤتمر صحفي تفاصيل القبض على عصابة إجرامية دولية متخصصة في السرقات من الفلل السكنية مكونة من 4 أشخاص في عملية نوعية أطلق عليها "المجهر"، حيث قدموا من أحد دول أمريكا اللاتينية وكانوا يختاروا الفلل غير المأهولة للسكان أو الخالية من قاطنيها في مناطق متفرقة في دبي، كما انتقلت العصابة من سرقات الفلل إلى سرقات عملاء البنوك.

ودعت شرطة دبي أصحاب الفلل والمنازل الراغبين في السفر خارج الدولة إلى التسجيل في برنامج "أمن المساكن" المجاني وعدم حمل مبالغ كبيرة أو مجوهرات ثمينة بدون حراسة أو وجود أشخاص برفقتهم للتدخل السريع.

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