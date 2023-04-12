واقعة غريبة.. تشكو زوجها لرفضه توفير ميزانية لجمالها

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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في واقعة غريبة من نوعها توجهت زوجة، آسيوية الجنسية، إلى مركز شرطة الرفاعة في دبي لتقديم شكوى ضد زوجها بسبب قصوره في توفير ميزانية شهرية للصرف على أغراضها التجميلية، وتبين أن الزوج آسيوي يعمل مندوباً وراتبه لا يتعدى 4 آلاف درهم بالكاد تكفي لتسديد مصاريف المعيشة الرئيسية.

وقال العقيد عمر محمد بن حماد مدير مركز شرطة الرفاعة لـ«البيان»: «إن قسم التواصل مع الضحية تدخل في شكوى تقدمت بها زوجة آسيوية ضد زوجها تتهمه فيها بالتقصير في توفير متطلباتها وعند سؤالها أفادت أنه لا يمنحها ميزانية خاصة للاهتمام بجمالها وأنها تشعر بخيبة أمل تجاهه وأن حالتها النفسية تؤثر على علاقتهما إذ تنشب العديد من النزاعات بينهما».

تواصل

ولفت العقيد بن حماد إلى أنه تمت تهدئتها والتواصل مع الزوج الذي تبين أنه يعمل مندوباً في إحدى الشركات براتب 4 آلاف درهم ويكفي بالكاد توفير المتطلبات الأساسية للمعيشة من مصاريف الإيجار والكهرباء وغيرها، وأنه حاول مراراً وتكراراً البحث عن وظيفة براتب أفضل لإرضاء زوجته التي تعاني باستمرار من حالتها النفسية السيئة وتفتعل معه المشكلات بسبب رغبتها في شراء مساحيق التجميل وإجراء عمليات تجميلية أسوة بصديقاتها، خصوصاً وأنها متأثرة بما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه يجد صعوبة في حل الأمر.

وأشار العقيد بن حماد إلى أن فريق التواصل مع الضحية قدم المشورة والنصح للزوجة وطلبوا منها مساعدة زوجها والتركيز على تطوير إمكانياتها والبحث عن عمل لزيادة دخلها، إضافة إلى تهدئتها وإرشادها فيما يتعلق بإمكانيات زوجها المادية والتي كانت واضحة لها منذ بداية الارتباط وأنه يجب عليها التحمل والصبر والكف عن المشكلات التي تهدم العلاقة الأسرية بينهما، فيما تقدم الزوج بالشكر الجزيل لشرطة دبي على تعاونهم في حل المشكلات التي لا ترتقي إلى البلاغات.

مبادرة

وأشار العقيد بن حماد إلى أن قسم التواصل مع الضحية تمكن العام الماضي عبر مبادرة «الصلح خير» من حل ما يزيد على 4000 شكوى ومنازعات بشكل ودي منها 15 شكوى تتعلق بالمشكلات الأسرية و430 شكوى تتعلق بعلاقات العمل بين الموظف والشركة التي يعمل بها، لافتاً إلى أنه يتم التواصل مع أصحاب البلاغات والشكاوى بشكل فوري ومستمر، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات التي ترسخ مكانة شرطة دبي كشرطة مجتمعية ناجحة.

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