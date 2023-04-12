15 ألفاً غرامة مقاول سهل دخول شخصين إلى منزل

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

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رفع مالك عقار دعوي قضائية، أمام محكمة العين الابتدائية، ضد مقاول إنشاءات وشخصين آخرين، طالب فيها بأن يدفعوا له مبلغاً قدره 100 ألف درهم.

وقال شارحاً دعواه إن المشكو عليهما الثاني والثالث دخلا منزله، خلافاً لإرادته وكان ذلك بمساعدة المشكو عليه الأول الذي أرسل لهما موقع المنزل، وقد تمت إدانة المشكو عليهم جميعاً عن تلك الواقعة بموجب حكم صادر من المحكمة الجزائية، مشيراً إلى أن الواقعة سببت له أضراراً مادية وأدبية نتيجة انتهاك حرمة مسكنه خلافاً لإرادته.

وأمام هيئة المحكمة حضر الشاكي وتبين إرفاق المشكو عليهما الثاني والثالث مذكرة تمسكا فيها بأنهما دخلا المنزل وكانا في حيازة المقاول وليس الشاكي، وأنهما دخلا المسكن بناء على طلب المقاول والمسكن قيد الإنشاء ولا يصلح للسكن وطلبا رفض الدعوى.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهم بأن يؤدوا للشاكي مبلغاً قدره 15 ألف درهم مع إلزامهم بما يناسب هذا المبلغ من الرسوم والمصاريف.

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