طباخ يطالب بـ 59 ألف درهم تعويضاً عن حجز جواز سفره

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام عامل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام كفيله أن يؤدي له تعويضاً قدره 59 ألف درهم، عن الأضرار التي لحقت به، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

وقال شارحاً لدعواه، إنه كان يعمل لدى المشكو عليه بمهنة طباخ، وقد سبق أن أقام دعوى عمالية ضد المشكو عليه، لمطالبته بمستحقاته العمالية، بالإضافة إلى إلزامه برد جواز سفره وبطاقة هويته، وقد قضت له المحكمة العمالية ببعض المستحقات العمالية المطالب بها، كما أنها ألزمت المشكو عليه برد جواز سفره وبطاقة هويته، إلا أن المشكو عليه امتنع عن تسليمه جواز سفره وبطاقة هويته، ما تسبب بأضرار مادية ومعنوية، تمثلت في حرمانه من تسوية أوضاعه القانونية داخل الدولة، كما حرمه من العمل لدى الغير.

وأوضحت المحكمة أن الشاكي، وهو المكلف بعبء الإثبات، لم يقدم ما يفيد أن جواز السفر الخاص به بحوزة المشكو عليه، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة، عدم ثبوت ركن الخطأ في جانب المشكو عليه.

وعليه، حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت الشاكي الرسوم والمصاريف.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز