مدني أم القيوين يسيطر على حريق نشب في نستو هايبر ماركت

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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تمكنت فرق الدفاع المدني في أم القيوين من السيطرة على حريق اندلع بعد ظهر اليوم في نستو هايبرماركت بالإمارة دون اصابات بشرية.

لا اختناقات

وقال العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضة مدير ادارة الدفاع المدني في أم القيوين إنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بالدفاع المدني عند الثانية و45 دقيقة بعد ظهر اليوم يفيد بوجود حريق في نستو هايبر ماركت؛ وعلى الفور تحركت فرق الإنقاذ من 3 مراكز بالإمارة إلى مكان الحادث؛ حيث تبين وجود حريق بداخل الهايبر ماركت، فتم السيطرة عليه بإسناد من ادارات الدفاع المدني في كل من الشارقة وعجمان ورأس الخيمة، دون وقع خسائر بشرية ولا اختناقات.

وقال إنه بفضل جهود عناصر الدفاع المدني وكفاءاتهم، اضافة الى سرعة الاستجابة للحادث تم السيطرة على الحادث في أقل من ساعة بعد مباشرة عملية الاطفاء، وتم تسليم الحادث الى الجهات المختصة بالإمارة لمعرفة ملابساته. ‎

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