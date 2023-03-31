الحكم لعضو مجلس إدارة بـ 532 ألف درهم

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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أقام عضو مجلس إدارة سابق، دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام الشركة التي كان يعمل لديها بدفع مبلغ وقدره 532 ألف درهم والفائدة القانونية على المبلغ بواقع 12 % سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وإلزامها بالرسوم والمصاريف. وقال شارحاً لدعواه، إنه انتخب للعمل لدى المشكو عليها كعضو مجلس إدارة لمدة 7 أشهر وبعد انتهاء فترة عمله قررت الجمعية العمومية للمشكو عليها توزيع 10 % من أرباحها البالغة 63,857,350 درهماً على أعضاء مجلس الإدارة السابقين ومن بينهم الشاكي .

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي 532 ألف درهم كأرباح وإلزامها بالرسوم والمصاريف.

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