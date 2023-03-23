«استئناف دبي» ترفض مطالبة بـ 100 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

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رفضت محكمة استئناف دبي دعوى مطالبة قيمتها 100 مليون دولار مقامة من شركة نشر وتسويق ألعاب فيديو ضد شركة ابتكار وتطوير ألعاب فيديو مقرها الولايات المتحدة الأمريكية وقضت بإلزام الناشر بأن يؤدي للشركة مستحقات متأخرة بواقع مبلغ وقدره 18.7 مليون درهم، في نزاع استمر لـ 6 سنوات حول حقوق المؤلف والملكية الفكرية للعبة الإلكترونية وبعض تحديثاتها.

وأوضح مكتب المحاماة الذي مثل الشركة الأمريكية أمام محاكم دبي، أن الحكم يمثل انتصاراً مهماً لموكلهم ولحماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والإنتاج الإبداعي في قطاع ألعاب الفيديو، حيث يعتبر تأكيداً لشركات ألعاب الفيديو التي قد تواجه تحديات قانونية مماثلة عن مدى إدراك النظام القضائي الإماراتي للتعقيدات التي تتخلل قضايا حقوق المؤلف والملكية الفكرية، وأهمية احترام حقوق المؤلف والملكية الفكرية وحمايتها في القطاعات المماثلة.

وتعود تفاصيل بداية النزاع القضائي إلى العام 2018 بعد قيام الشركة الأمريكية بإلغاء العقد المبرم مع الناشر بسبب إخلالات تعاقدية، ما دفع الناشر إلى رفع دعوى قضائية في دبي مدعياً ملكيته للّعبة ولعدد من تحديثاتها، حيث طالب الناشر في ادعائه بتعويض تقارب قيمته 100مليون دولار أمريكي من الشركة الأمريكية.

وخلال الإجراءات، انتدبت محكمتا دبي التجارية الابتدائية والاستئنافية لجنتين من الخبراء المتخصصين لبحث عناصر النزاع، وبعد مراجعة شاملة لجميع الأدلة التي قدمها كلا الطرفين، صدر حكم محكمة الاستئناف لصالح الشركة الأمريكية، مؤكداً على ملكيتها للعبة وتحديثاتها.

وألزمت المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 15 مارس الجاري الناشر بدفع مبلغ وقدره 18.7 مليون درهم كمستحقات للشركة، ويعتبر الحكم قابلاً للطعن أمام محكمة التمييز خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره.

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