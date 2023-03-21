وفاة شابة مواطنة بحادث مروري في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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توفيت، عصر اليوم، شابة مواطنة تبلغ من العمر 27 سنة، بحادث اصطدام خطير في شارع حي الفصيل بإمارة الفجيرة.

وانحرفت المركبة عن مسارها، واصطدمت بنخلة ثم جدار منزل، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها البليغة.

وعلى الفور، تحركت دوريات الشرطة وسيارة الإسعاف الوطني إلى المكان لحظة تلقي البلاغ.

وعليه تم نقل جثمان المتوفاة إلى المستشفى، تمهيداً لتسليمه لذويها، لإقامة مراسم الدفن عليها حسب الأصول المتبعة، فيما تسلَّم المرور ملف الحادث لاستكمال الإجراءات القانونية.

من جهته، دعا العقيد صالح الضنحاني، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الفجيرة، سائقي المركبات إلى ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية والقيادة بحذر أثناء الأجواء الماطرة، مشدداً على أهمية الانتباه للحفاظ على سلامة الأرواح.

وحذر الضنحاني من خطر القيادة بسرعات عالية أو الانشغال عن الطريق أثناء القيادة ما يؤدي إلى فقدان التركيز، متمنياً السلامة للجميع.

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