ضبط سائق شاحنة تسبب بوفاة عربي دهساً وفر هارباً

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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نجحت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة متمثلة في قسم المباحث والضبط المروري في إدارة المرور والدوريات خلال 4 ساعات فقط في ضبط سائق شاحنة من الجنسية الآسيوية دهس آخر من الجنسية العربية على شارع الشيخ محمد بن زايد يوم السبت وفر هارباً من المكان.

وقال العميد أحمد الصم النقبي مدير ادارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة: إن تفاصيل الحادث الذي وقع في تمام الساعة الثالثة وخمس دقائق من فجر السبت بدأت بتلقي غرفة العمليات بلاغا عن تعرض شخص عربي لحادث دهس من قبل شاحنة وهروب سائقها.

وأشار إلى أن دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف الوطني هرعت إلى موقع الحادث وتبين أن المتوفى أوقف شاحنته على جانب الطريق وترجل منها وأثناء ذلك قدمت الشاحنة التي يقودها السائق الآسيوي ونتيجة عدم الانتباه صدم الشاحنة المتوقفة التي اندفعت باتجاه سائقها وأدت لدهسه ووفاته بالحال فيما فر السائق المتسبب من المكان، لافتا إلى أنه تم نقل جثمان المتوفى للمستشفى وعلى الفور تم تشكيل فريق من قسم المباحث والضبط المروري الذي استعان بالكاميرات الأمنية الموزعة على طول الشارع.

وأكد العميد النقبي، أن فريق البحث والتحري تمكن من تحديد وجهة الشاحنة ومكان تواجدها في إحدى مناطق إمارة الشارقة ليتم بناء عليه التنسيق مع جهات الاختصاص في القيادة العامة لشرطة الشارقة وضبط السائق المتسبب وأحيل إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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