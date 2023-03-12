ضبط آسيويين في الشارقة روَّجوا لأفعال مخلَّة بمقطع فيديو

المصدر: الشارقة - البيان

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ضبطت شرطة الشارقة مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى جنسية آسيوية روَّجوا لأفعال مخلَّة بالآداب من خلال مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الشرطة جاهزية عناصرها في التصدي والحد من أي سلوكيات أو ممارسات سلبية دخيلة على المجتمع.

وأشارت إلى أن جودة الحياة الأمنية لمجتمع الإمارات إحدى أهم أولوياتها، مشيدةً بدور أفراد المجتمع الإيجابي الفاعل في تحقيق استدامة الأمن المجتمعي، من خلال التعاون مع أجهزة الشرطة والإبلاغ الفوري عن أي سلوك يتم رصده، من خلال قنواتها الإلكترونية، وخدمة «حارس» المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة الشارقة.

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