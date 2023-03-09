عصابة سرقة المجوهرات في قبضة شرطة أم القيوين

المصدر: أم القيوين - البيان

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تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين من ضبط عصابة أوروبية قامت بسرقة خزانة حديدية من إحدى الفلل السكنية بالإمارة، وتمكن أفراد العصابة من نقل الخزانة إلى خارج المنزل أثناء غياب أصحابه، وسرقة كافة محتويات الخزانة من مصوغات ذهبية ومبالغ مالية ووثائق رسمية.



وتفصيلاً .. قال العقيد سعيد عبيد بن اعران مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين - أنه ورد بلاغ الى مركز شرطة السلمة الشامل من أحد المواطنين أثناء عودته وأسرته الى المنزل يفيد بتعرض منزله للسرقة، وتفاجأ بوجود بعثرة في المنزل وعدم وجود الخزانة الحديدية التي كانت بداخل الفيلا، حيث أن الخزانة تحتوي على مبالغ مالية تقدر بحوالي ( 150 ) ألف درهم ، بالإضافة إلى مجوهرات تعود لزوجته تقدر قيمتها بحوالي ( 300 ) ألف درهم . كما أن الخزانة تحتوي على بعض الوثائق الرسمية له ولعائلته.

فرق

وأوضح مدير الإدارة أنه فور تلقي البلاغ شكلت فرق ميدانية من إدارة التحريات والمباحث الجنائية وعناصر من مركز شرطة السلمة الشامل للبحث والتحري عن البلاغ. حيث إدت التحريات التي أجراها فريق العمل الميداني إلى التوصل لهويات الأشخاص وعددهم ( 4 ) أفراد ثلاثة رجال وسيدة من خلال المركبة التي كانوا يستقلونها وتبين أن المركبة تابعة لإحدى مكاتب تأجير المركبات بإحدى الإمارات ، وبالتدقيق عليهم تبين أنهم يحملون تأشيرات زيارة وأنهم غادروا الدولة بعد البلاغ مباشرة .



وبعد تحديد الأشخاص وبياناتهم باشر فريق العمل جهوده وتمكن من الوصول لموقع الخزانة الحديدية التي عثر عليها في منطقة صحراوية بإحدى الامارات المجاورة، وتمكن الجناة من كسرها بواسطة آلات حديدية، وقد انتقل قسم مسرح الجريمة وباشر المختصون التعامل مع الخزانة، حيث عثر فقط على بعض الوثائق الرسمية الخاصة بعائلة صاحب البلاغ .



متابعة

وبمتابعة فريق البحث والتحري للقضية وردت معلومات أن إثنين من الأشخاص الأربعة في طريقهم لدخول دولة الإمارات العربية المتحدة والحصول على تأشيرة زيارة، وبالفعل دخلوا الدولة بتاريخ2023/02/15م ، وقاموا باستئجار مركبة وتمت متابعتهم لمعرفة مواقع تواجدهم، حيث دلت التحريات على أنهم اتجهوا إلى منطقة صحراوية بإحدى الإمارات المجاورة، وقام فريق البحث والتحري بإعداد خطة الضبط وتمكنوا من ذلك أثناء وجودهم في المنطقة الصحرواية ومعهم حقائب السفر الخاصة بهم استعداداً لمغادرة الدولة.

تفتيش

وقال العقيد سعيد عبيد أنه تم إحضارهم إلى إدارة التحريات وبعد أخذ كافة الإجراءات القانونية من النيابة العامة تم تفتيش الحقائب الخاصة بهم وعثر بداخلها على المجوهرات الذهبية، حيث قام الجناة بتقطيع الذهب إلى قطع صغيرة وإخفائها بطريقة احترافية بداخل حقائب السفر الخاصة بهم استعداداً لإخراجها معهم أثناء مغادرتهم الدولة، كما تم العثور على ساعة يد ثمينة عند أحدهم، وبمواجهتم بالبلاغ اعترفوا بقيامهم بدخول المنزل وسرقة الخزانة الحديدية وفتحها وسرقة محتوياتها من مجوهرات ومبالغ مالية، كما تعرف صاحب البلاغ وعائلته على المجوهرات المضبوطة، بالإضافة إلى تعرف صاحب البلاغ على ساعة اليد وأنها تعود له شخصياً .



وناشد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية كافة أفراد المجتمع بضرورة تأمين المنزل أثناء الخروج منه، ووضع كاميرات للمراقبة مع إخفاء الخزائن الحديدية والأشياء الثمينة في أماكن يصعب الوصول إليها وأن لا تكون ظاهرة أمام أي أحد.

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